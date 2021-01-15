Российских миротворцев в Карабахе начали прививать от коронавируса

Военные медики начали прививать от коронавируса российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом 15 января сообщил ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

«Накануне в специальных термоконтейнерах около 2 тысяч доз вакцины "Спутник-V" доставили в медицинский отряд специального назначения для дальнейшего использования», — рассказали в Минобороны.

Вакцинирование пройдет в два этапа: первый компонент препарата введут всем миротворцам до конца января, второй — до 21 февраля. Первыми привились командование и медики.

«После проведения вакцинации каждый миротворец в течение 30 минут находится под наблюдением, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции», — отметил начальник медпункта миротворцев Алексей Кручинин.

Российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах после подписания лидерами РФ, Азербайджана и Армении совместного заявления о прекращении огня.