Бывший президент Армении заявил об упущенной возможности признать Карабах

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил об упущенной возможности признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) во время последнего военного конфликта. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Во время войны у Еревана было моральное право заявить об этом и уже официально помогать Арцаху во всем», — сказал Саргсян.

По его словам, все произошедшее стало результатом невежества либо предательства и заговора. Выяснить это может объективное расследование, но оно невозможно при нынешней власти, уверен Саргсян.

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В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие. Однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 10 ноября — пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Баку расценил результат конфликта как победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвинили в предательстве. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.