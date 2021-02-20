В Нагорном Карабахе приостановили поиски погибших

Поиски погибших и без вести пропавших в зоне недавних боевых действий в Нагорном Карабахе приостановлены из-за плохих погодных условий. Об этом 20 февраля сообщил «Sputnik Армения» представитель Госслужбы по ЧС непризнанной республики Унан Тадевосян.
«Из-за плохих погодных условий сегодня поисковые работы не будут проводиться. По всей видимости, они возобновятся со следующей недели, когда погода улучшится», — сказал Тадевосян.
Поиски не ведутся уже пятый день. Ранее были найдены тела и останки 1485 человек — как военных, так и гражданских лиц.
Бои на линии разграничения между Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации. За несколько недель азербайджанская армия вернула часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении, которая поддерживает НКР, подписали заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района.