В Нагорном Карабахе приостановили поиски погибших

Поиски погибших и без вести пропавших в зоне недавних боевых действий в Нагорном Карабахе приостановлены из-за плохих погодных условий. Об этом 20 февраля сообщил «Sputnik Армения» представитель Госслужбы по ЧС непризнанной республики Унан Тадевосян.

«Из-за плохих погодных условий сегодня поисковые работы не будут проводиться. По всей видимости, они возобновятся со следующей недели, когда погода улучшится», — сказал Тадевосян.

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Поиски не ведутся уже пятый день. Ранее были найдены тела и останки 1485 человек — как военных, так и гражданских лиц.

Бои на линии разграничения между Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации. За несколько недель азербайджанская армия вернула часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении, которая поддерживает НКР, подписали заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района.