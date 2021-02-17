В Карабахе собрались сделать русский язык официальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект законодательных поправок, размещенный на сайте Национального собрания непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Проект изменений в закон «О языке» подписал глава Карабаха Араик Арутюнян. Согласно документу, официальными языками НКР являются литературный армянский и русский. Предполагается, что госорганы, юридические лица, учреждения и организации будут обязаны вести свои дела на армянском и по необходимости на русском. Также будет поощряться выпуск литературы на двух языках.

Авторы поправок отмечают, что изменение статуса русского языка обусловлено «формированием новой повестки» с учетом отношений между Карабахом и Россией. В этом контексте подчеркивается, что для многих жителей региона русский является вторым языком общения. Согласно документу, длительное пребывание российских миротворцев, а также необходимость совместного решения многочисленных проблем и сотрудничества в различных сферах требуют переоценки роли русского языка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России нет намерений включать в свой состав Нагорный Карабах. Министр напомнил, что независимость Карабаха никем не признана, включая Армению.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов.

Кроме того, в регион вошли российские миротворцы. Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.