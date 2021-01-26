НКР сочла неприемлемым статус автономии в составе Азербайджана

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Араик Арутюнян счел неприемлемым для региона статус автономии в составе Азербайджана, передает «Интерфакс».

По его словам, в ближайшие несколько лет НКР ожидает сложный процесс восстановления и развития после войны, однако «борьба за международное признание независимости Республики Арцах будет продолжаться».

Политик подчеркнул, что обсуждение этого вопроса непрерывно должно вестись в Минской группе ОБСЕ. Он добавил, что страны-посредники в организации полностью разделяют эту позицию.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в советское время, после чего началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

Очередные бои на линии разграничения между Азербайджаном и НКР вспыхнули 27 сентября 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.