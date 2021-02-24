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В Госдуме ответили на критику Пашиняна в адрес «Искандеров»

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Никол Пашинян
Никол Пашинян
Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Reuters

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во лжи после его заявления о неэффективности «Искандеров». Ответ на критику в отношении российского оружия сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 24 февраля.

«"Искандеры" у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Это [слова Пашиняна] просто абсолютная ложь и даже не подлежит никакому сомнению», — сказал парламентарий.

По его словам, этим заявлением армянский политик решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе. «Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и "Искандеры" приплетет, и армянский народ виноват, и военные виноваты», — добавил он.

23 февраля Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». По его словам, российские ракеты «непригодны для использования» и взрываются не полностью.

В декабре 2020-го американский журнал The National Interest писал, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» мог изжить себя. В издании предположили, что комплекс еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов — Сирия, Иран и ОАЭ.

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