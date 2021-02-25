Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Одновременно оппозиционная партия «Дашнакцутюн» заявила, что правительство доказало свою недееспособность и должно уйти как можно скорее. В бюро партии просят воздержаться от репрессий и действий, способных еще больше обострить внутриполитическую ситуацию.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть свой пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. В свою очередь, Пашинян заявил, что чист перед народом.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны азербайджанская сторона вернула себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.