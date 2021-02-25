Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшее время», — сказал Пашинян.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны азербайджанская сторона вернула себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

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