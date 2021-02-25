Пашинян объяснил заявление военных о его отставке эмоциональной реакцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил эмоциональной реакцией заявление военных, потребовавших его отставки. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Выйдя к своим сторонникам, собравшимся в центре Еревана, он заявил, что вооруженные силы подчиняются народу и премьеру, а ситуация в стране управляемая.

«Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что опасность столкновений есть всегда, но граждане должны договориться, что подобного в Армении происходить не должно. «Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить», — добавил премьер.

25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Вслед за этим Пашинян отправил Гаспаряна в отставку и назвал случившееся попыткой военного переворота.