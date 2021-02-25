Спецслужбисты отказались поддержать военных и встали на сторону Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении выпустила заявление, в котором потребовала от граждан страны «воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности». Спецслужбисты отказались поддержать военных и встали на сторону премьер-министра Никола Пашиняна, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Служба национальной безопасности предупреждает, что возможные подобные действия могут поставить под угрозу безопасность Республики Армения и любой такой шаг может рассматриваться как конкретная цель по ослаблению государства», — говорится в заявлении.

Ведомство пообещало принять необходимые меры «для обеспечения защиты суверенитета и безопасности» Армении.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в центре Еревана. В ходе выступления он назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений. При этом призыв военных к роспуску правительства Пашинян счел эмоциональной реакцией.

До этого Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Пашинян охарактеризовал ситуацию как попытку переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.