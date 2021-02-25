В Нагорном Карабахе отреагировали на попытку военного переворота в Армении

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отреагировали на заявления о попытке военного переворота в Армении, сообщает агентство «Арменпресс» в Telegram.

Президент НКР Араик Арутюнян, находящийся в данный момент в Ереване, призвал стороны проявить трезвость и здравый смысл, «иначе наше поражение будет гораздо более глубоким и фатальным». В Нагорном Карабахе считают эти события чрезвычайно тревожными.

«Довольно крови, которую мы пролили, настало время положить конец кризисам, пройти долгий процесс развития и укрепления», — сказал Арутюнян и предложил выступить посредником в преодолении политического кризиса.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране после того, как Вооруженные силы Армении 25 февраля потребовали его отставки. Заявление Генштаба подписало все руководство. Глава государства уже призвал своих сторонников выйти на улицы, его также поддержали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны после передачи части территорий НКР Азербайджану, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.