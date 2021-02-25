Пашинян обратился к потребовавшим его отставки военным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к военным, в том числе потребовавшим от него уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить», — заявил Пашинян.

Он выразил уверенность, что народ не позволит произойти государственному перевороту в стране. «Я в этом уверен», — резюмировал политик, выступая на митинге в свою поддержку, который проходит на площади Республики в центре Еревана.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к своим сторонникам. В ходе выступления он назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений. При этом призыв военных к роспуску правительства Пашинян счел эмоциональной реакцией.

До этого Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. Сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.