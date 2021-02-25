Армянская оппозиция заявила о планах властей арестовать военных

Армянская оппозиция заявила о планах властей арестовать высокопоставленных военных, потребовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«У нас есть сведения, что по приказу Никола Пашиняна прокуратура готовит санкцию, в рамках которой вооруженные группы арестуют генералов армии в здании министерства обороны», — объявил представитель партии «Дашнакцутюн» и координатор «Движения за спасение Родины» Ишхан Сагателян.

По его словам, армянская армия в очередной раз доказала, что она вместе с народом.

25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении дважды потребовал от Пашиняна уйти в отставку. Глава правительства назвал это попыткой военного переворота, призвал своих сторонников выйти на улицу, вышел к ним и заявил, что ситуация под контролем.

Сторонники оппозиции также собрались в центре Еревана. Между митингующими начались драки. В небе над городом заметили военную авиацию.