Алиев высказался о политическом кризисе в Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не была в таком глубоком политическом кризисе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, иностранные правительства и неправительственные организации, «прежде разглагольствовавшие о демократии» в Армении, сейчас «на все это закрывают глаза».

Алиев уверен, что в нынешней ситуации виновато правительство Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к своим сторонникам, собравшимся на площади Республики в центре Еревана. В ходе выступления он назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений. При этом призыв военных к роспуску правительства Пашинян счел эмоциональной реакцией и приказал им заниматься охраной границ и территориальной целостности Армении.

До этого Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. Сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.