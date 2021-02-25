Лидер армянской оппозиции призвал строить баррикады у парламента

Кандидат в премьер-министры Армении от оппозиции Вазген Манукян призвал построить баррикады перед зданием парламента и ночевать там до тех пор, пока депутаты не объявят об отставке главы правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Новости — Армения».

«Мы не уйдем, пока не решим наш вопрос. Пашинян на площади сделал очень жесткие заявления. После чего говорит, что готов встретиться для консультаций, даже с ярыми критиками. Мы не критикуем, а воспринимаем его как предателя нашей Родины, врага», — заявил лидер оппозиции.

По словам Манукяна, оппозиция готова обсуждать с премьером только один вопрос — «как он откажется от власти». «Наш штаб будет здесь», — заверил он.

Оппозиция с начала ноября требует отставки Пашиняна, обвиняя его в проигрыше в войне за Нагорный Карабах.

25 февраля военное руководство страны призвало премьера покинуть пост. Он отказался это сделать и вывел на улицу своих сторонников.