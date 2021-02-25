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Оппозиция заблокировала армянский парламент

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Сотни демонстрантов заблокировали входы в здание парламента Армении и стали возводить баррикады после соответствующего призыва лидера оппозиционного движения «За спасение родины» Вазгена Манукяна. Видеозапись с места событий публикует Telegram-канала «Sputnik Армения».

На кадрах видно, как протестующие стягивают к зданию мусорные баки и лавки, а также перегораживают проезжую часть. Демонстранты утверждают, что не покинут улицы, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку. Для этого они принесли палатки и готовятся ночевать в них.

Депутаты не препятствуют происходящему. Информация о столкновениях в районе здания пока не поступала.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Позже требования военных поддержала полиция, спецслужбы остались на стороне действующей власти. Сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников немедленно выйти на улицу, чтобы не допустить смены власти.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.

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