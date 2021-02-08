Азербайджан откроет парк трофеев войны в Карабахе

Власти Азербайджана откроют в Баку парк военных трофеев, добытых в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает Day.Az.

На территории ведутся строительные работы. Часть военной техники уже привезли на место. Некоторые трофеи демонстрировались на параде победы в азербайджанской столице 10 декабря.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.