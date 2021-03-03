В Армении назвали число остающихся в Азербайджане пленных

Главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян заявил в интервью РИА Новости, что Азербайджан продолжает удерживать на своей территории более сотни армянских граждан в качестве пленников.

По его словам, данные цифры являются лишь приблизительными, так как Баку до сих пор не называет точное число пленных ни Еревану, ни Москве. «Я знаю, что их больше 100, но конкретной цифры у меня нет», — пояснил чиновник. Он подчеркнул, что Азербайджан удерживает, как военнослужащих, так и гражданских лиц.

Синанян добавил, что обсуждал вопрос о судьбе пленных с представителями российского Министерства иностранных дел во время своего визита в Россию в конце февраля. Он выразил надежду, что Москва и дальше будет способствовать их возвращению на родину.

«Российская сторона давала заверения, что будет содействовать урегулированию этого вопроса, и мы верим им. Затягивание этого вопроса отодвигает запуск диалога между Арменией и Азербайджаном», — отметил Синанян.

Ранее представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, где указал, что 62 армянских военнослужащих, остающихся в плену, являются диверсантами, и в их отношении были заведены уголовные дела о терроризме. В ответ на это омбудсмен Армении Арман Татоян призвал Баку прекратить политизировать вопрос обмена пленными и увязывать возможность их возвращения с исходом территориальных споров.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, а под контроль Азербайджана перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.