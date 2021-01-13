НКР обвинила Азербайджан в сокрытии сведений о пленных

Глава аппарата президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян обвинил Баку в намеренном сокрытии сведений о пленных армянских военнослужащих. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Twitter.

По его словам, сейчас в плену у противника остаются 64 армянских военных и мирных жителя Нагорного Карабаха, на которых были незаконно возбуждены уголовные дела. Он обвинил Азербайджан в спекуляциях на тему обмена пленными и добавил, что о захваченных армянах Баку не уведомил ни российских миротворцев, ни Международный комитет Красного Креста. Бегларян подчеркнул, что такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права.

Ранее представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, где указал, что 62 армянских военнослужащих, остающихся в плену, являются диверсантами, и в их отношении были заведены уголовные дела о терроризме. В ответ на это омбудсмен Армении Арман Татоян призвал Баку прекратить политизировать вопрос обмена пленными и увязывать возможность их возвращения с исходом территориальных споров.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, под контроль Азербайджана перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.