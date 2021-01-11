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Армения призвала Азербайджан прекратить политизировать вопрос обмена пленными

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Арман Татоян
Арман Татоян
Фото: @arman_tatoyan

Омбудсмен Армении Арман Татоян призвал Баку прекратить политизировать в ООН вопрос обмена пленными и увязывать возможность их возвращения с исходом территориальных споров, передает «Sputnik Армения».

Ранее представитель Азербайджана в ООН направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, где указал, что 62 армянских военнослужащих, остающихся в плену, являются диверсантами, и в их отношении были заведены уголовные дела. Татоян назвал такие действия грубым нарушением международного гуманитарного права. «Они не могут подвергаться уголовному преследованию только за то, что участвовали в боевых действиях. И это требование четко зафиксировано в Третьей Женевской конвенции», — сказал омбудсмен.

По его словам, власти Азербайджана злоупотребляют трактовками трехстороннего заявления от 10 ноября и пытаются убедить мировое сообщество, что требование по обмену пленными распространяются только на ситуацию, предшествующую его подписанию. Татоян добавил, что затягивание процесса возвращения военных носит искусственный характер и является злоупотреблением правовыми нормами. Как отмечает издание, речь идет о 62 армянских военнослужащих, взятых в плен в декабре 2020 года в ходе столкновения у села Хцаберд.

12 декабря стало известно, что в Гадрутском районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) возобновились бои. Позже представитель пресс-службы Армии обороны НКР Сурен Сарумян и штаб российских миротворческих сил опровергли эти сведения. 15 декабря неподалеку от села Хцаберд около 100 армянских военнослужащих перестали выходить на связь с командованием, так как попали в окружение азербайджанских военных.

16 декабря группе из 30 армянских добровольцев удалось вырваться из кольца к позициям своих войск. Они рассказали, что остальные пропавшие пребывают в плену у противника. К поискам бойцов были подключены российские миротворцы.

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