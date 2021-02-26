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Алиев обвинил Пашиняна в подрыве государственности Армении

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал пресс-конференцию, на которой обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве армянской государственности. По его словам, он привел Армению в бездну и разруху, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отдельно Алиев рассказал о выполнении трехстороннего соглашения о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Он заверил, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных. Вместе с тем Алиев назвал военным преступлением тот факт, что армянская сторона до сих пор не передала карты минных полей.

При этом он подчеркнул, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не должен больше фигурировать ни в одной повестке.

25 февраля Алиев предостерег армянские власти от попыток возобновить боевые действия в регионе на фоне кризиса в стране. По его словам, для тех, кто живет «реваншистскими мыслями», всегда приготовлен «кулак». Азербайджан не позволит угрожать жизни своих граждан, в том числе тех, кто вернется в Нагорный Карабах. «Война окончена. Не следует испытывать наше терпение», — сказал Алиев.

В тот же день в Ереване начались массовые протесты, после того как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление с требованием немедленной отставки Пашиняна. Военных поддержала бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра в предательстве национальных интересов страны. Противники действующей власти создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.

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