Алиев назвал попытку государственного переворота в Армении ее внутренним делом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал попытку государственного переворота в Армении внутренним делом этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что соглашения по Нагорному Карабаху должны исполняться независимо от внутренней ситуации в Армении.

Накануне Алиев предостерег соседнюю страну от попыток возобновить боевые действия в регионе на фоне кризиса в стране. По его словам, для тех, кто живет «реваншистскими мыслями», всегда приготовлен «кулак». Азербайджан не позволит угрожать жизни своих граждан, в том числе тех, кто вернется в Нагорный Карабах. «Война окончена. Не следует испытывать наше терпение», — сказал Алиев.

Он считает, что Армения переживает самый глубокий политический кризис за свою историю. Алиев упрекнул иностранные правительства и неправительственные организации, «прежде разглагольствовавшие о демократии» в соседней стране, которые сейчас «на все это закрывают глаза».

25 февраля в Ереване начались массовые протесты, после того как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление с требованием немедленной отставки Пашиняна. Военных поддержала бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра в предательстве национальных интересов страны. Противники действующей власти создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.