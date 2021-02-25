В Ереване начали возводить баррикады

В Ереване протестующие начали возводить баррикады. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян уточнил, что стихийные заграждения появились на проспекте Баграмяна около здания парламента. Также он рассказал, что протестующие начали ставить палатки и готовятся разжечь костры.

Сагателян также призвал жителей «потеплее одеться и присоединиться» к оппозиционерам. По его словам, пикетирование продолжится, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. Сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.