Армия США озаботилась изучением конфликта в Карабахе ради будущих войн

Американские военные в настоящее время активно изучают опыт недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы лучше подготовиться к военным действиям, в которые могут быть вовлечены в будущем. Об этом пишет The Foreign Policy.

Как отмечает издание, разгоревшийся осенью прошлого года конфликт между Арменией и Азербайджаном показал высокую эффективность применения беспилотных летательных аппаратов, перед которыми уязвимыми оказываются как личный состав, так и бронетехника. По словам полковника Скотта Шоу, возглавляющего подразделение Армии США, которое занимается вопросами ассиметричной войны, Азербайджан смог добиться значительных успехов в войне за счет привлечения турецких беспилотников Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов — они легко уничтожали армянские бронетанковые силы и колонны с поставками для армии еще до того, как те успевали достичь линии фронта.

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Так, напомнил специалист, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что благодаря турецким БПЛА Баку смог уничтожить вооружение противника на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. И хотя достоверность этих цифр вызывает сомнения, эффективность использования подобной техники была доказана, считает Шоу. По его мнению, в будущем именно беспилотники будут играть значительную роль в войнах, причем речь идет как о летательных аппаратах, так и о наземных и надводных средствах. Кроме того, за счет них позволить себе иметь современные военно-воздушные силы смогут не только такие признанные военные державы, как США или Россия, но и гораздо менее обеспеченные страны. «Эти беспилотные системы будут распространяться, потому что они дешевле», — пояснил полковник.

Учитывая все это, американской армии придется менять и свое оснащение, и стратегию участие в военных конфликтах, чтобы оставаться боеспособной, считает Шоу. В частности, военным США придется обратить больше внимания на маскировку своих наземных подразделений, в том числе на камуфляжную раскраску техники и использование частот FM-диапазона для армейских коммуникаций. Кроме того, американской армии придется стать гораздо более мобильной, поскольку преимущество исключительно в огневой мощи больше не сможет обеспечить ее выживаемость.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения начались бои. 9 ноября Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.