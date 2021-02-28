В Турции усомнились в эффективности российских систем РЭБ против Bayraktar

В Турции посчитали, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не смогут противостоять ударно-разведывательным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Bayraktar TB2. Соответствующие сомнения в системах РЭБ высказал гендиректор компании Baykar Халук Байрактар в беседе с журналистом Ибрагимом Хаскологлу на Twitch, передает РИА Новости.

«Российские системы радиоэлектронной борьбы не могли остановить Bayraktar TB2 даже на час», — заключил Байрактар, объяснив, что беспилотник защищен от средств РЭБ, поэтому он «всегда будет в воздухе».

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев в интервью «Известиям» назвал российский разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э» «одноклассником» турецкого Bayraktar TB2. По его словам, в настоящее время «у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе». Индустриальный директор указал на то, что по некоторым характеристикам «барражирующих боеприпасов» российские наработки «даже превосходят зарубежных конкурентов».

В мае прошлого года на Украине заявили о слабых сторонах российских РЭБ. Согласно украинскому консалтинговому агентству Defense Express, такие комплексы, в частности, могут подавлять работу не только техники противника, но и собственного оборудования, и не являются уникальными, а представляют собой дальнейшее развитие советских технологий и содержат от 5 до 10 процентов иностранных комплектующих.