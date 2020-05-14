На Украине рассказали о слабых сторонах российских систем РЭБ

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеют слабые стороны, пишет Defense Express.

Согласно украинскому консалтинговому агентству, такие комплексы, в частности, могут подавлять работу не только техники противника, но и собственного оборудования, и не являются уникальными, а представляют собой дальнейшее развитие советских технологий и содержат от 5 до 10 процентов иностранных комплектующих.

К достоинствам российских систем РЭБ в Defense Express отнесли большую дальность действия, широкую номенклатуру выпускаемых комплексов, надежность и ремонтопригодность.

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В сентябре 2019 года «Известия» написали, что российский комплекс РЭБ РБ-341В «Леер-3» сможет найти противника по сигналу сотового телефона и в режиме реального времени навести на него ударные средства.

В июле 2018 года полковник армии США Брайан Салливан заявил, что находящиеся в Сирии американские военные работают в условиях радиоэлектронной атаки со стороны России. В июне тот же военный сказал, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.

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