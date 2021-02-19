Назван российский «одноклассник» турецкого Bayraktar TB2

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев в интервью «Известиям» назвал российский разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э» «одноклассником» турецкого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

«Он вызвал большой интерес со стороны других стран. Деталей раскрывать не буду, на этой стадии лишняя информация может негативно повлиять на ход переговоров», — отметил топ-менеджер.

По его словам, в настоящее время «у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе». Индустриальный директор указал на то, что по некоторым характеристикам «барражирующих боеприпасов» российские наработки «даже превосходят зарубежных конкурентов».

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Публикации в прессе о неэффективности российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» Оздоев оценил как дезинформацию. «Мы разбирали каждый случай, о которых сообщали зарубежные СМИ, и видели, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении», — сказал он.

В июне 2020 года Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.