Россия потратила 15 миллионов долларов на помощь пострадавшим в Карабахе

Россия потратила около 15 миллионов долларов на помощь пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью армянской газете «Новое время» сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Отвечая на вопрос журналиста об обвинениях в адрес Москвы в предательстве, дипломат напомнил, что остановить войну между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году помог президент России Владимир Путин. Кроме того, по его словам, «российский миротворческий контингент и центр гуманитарного реагирования являются гарантами безопасности и стабильности, выполняют жизненно значимые для местного населения задачи».

«Прямая финансовая помощь Российской Федерации на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около 15 миллионов долларов США», — добавил Руденко.

Также в регионе создаются условия для восстановления нормальной жизни и превращения его в территорию взаимного доверия и безопасности, отметил замглавы МИД. «Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов», — заключил он.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.