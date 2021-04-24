Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В заявлении подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Путин и Пашинян отметили позитивный вклад российских миротворцев в стабилизацию обстановки в регионе, которая по-прежнему остается спокойной.

Кроме того, было уделено внимание актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности речь шла о сфере энергетики. Помимо прочего, на фоне назначенных на июнь внеочередных парламентских выборов премьер Армении проинформировал российского лидера о развитии внутриполитической ситуации в стране.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Последний виток конфликта спровоцировал резонанс в Армении, где с середины ноября проходят акции с требованием отставки Пашиняна, которого обвиняют в поражении в последней войне за Нагорный Карабах. 22 апреля сообщалось, что противники премьер-министра приковали себя наручниками к воротам здания правительства.