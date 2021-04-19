Нагорный Карабах заявил об отсутствии мира с Азербайджаном

Власти Нагорного Карабаха заявили об отсутствии мира с Азербайджаном. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает «Sputnik Армения».

«У нас есть враг, который 25 лет готовился воевать с нами. Определенная часть нашего общества полагала, что мы уже находимся в мире с ними, и вопрос решен, — сказал замдиректора Службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики Борис Авакян. — Но сегодня мира нет, перед нами враждебно настроенное государство, с которым идут переговоры».

Он напомнил, что мирный договор с Азербайджаном пока не подписан.

Ранее бывший президент Армении Серж Саргсян раскритиковал заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о нежелании Еревана мирно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Саргсян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в воинственных и антиармянских заявлениях.

Последняя война в Карабахе началась 27 сентября 2020 года. За несколько недель боев Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий, потерянных во время конфликта в начале 1990-х годов.