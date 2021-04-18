Пашиняну запретили положить цветы на могилу погибшего в Карабахе армянина

Житель села в Вайоцдзорской области Армении не позволил премьер-министру страны Николу Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает портал News.am.

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В момент, когда политик шел к могиле, у него на пути встал мужчина. «Вы не имеете никакого отношения к могиле моего брата, я не позволю вам», — заявил он.

Позднее Пашинян предпринял еще одну попытку положить цветы, но родственник указал, что власти не помогали найти тело погибшего, а скорее мешали.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.