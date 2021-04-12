Азербайджан оценил армянские потери в технике из-за войны в Карабахе

Азербайджан оценил стоимость потерянной и захваченной в ходе военного конфликта в Нагорном-Карабахе армянской техники в пять миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на президента республики Ильхама Алиева.

По его словам, в этот список входят, помимо прочего, семь зенитно-ракетных комплексов С-300, 125 артиллерийских пушек, 366 танков, более 500 автомобилей и множество другой техники. Он также отметил, что Армения на протяжении многих лет получала военную технику «в подарок» от других стран, тогда как Азербайджан приобретал ее самостоятельно.

12 апреля Алиев открыл в Баку Парк военных трофеев и показал, предположительно, обломки найденных на территории страны ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» российского производства. «Откуда эти ракеты взялись у армянской армии? Этих ракет у них не должно было быть», — сказал Алиев. При этом в Кремле ранее заявили, что не располагают информацией о применении в Карабахе «Искандеров».

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.