Алиев показал обломки российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев и показал обломки предположительно найденных на территории страны ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

«Откуда эти ракеты взялись у армянской армии? Этих ракет у них не должно было быть», — сказал Алиев.

Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.

В Парке военных трофеев выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелковое оружие и военный транспорт. Все экспонаты связаны с последним военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему не располагают информацией о найденных в Нагорном Карабахе обломках ракет от «Искандеров».

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) сообщило, что обнаружило на территории Нагорного Карабаха обломки ракет от российских ОТРК «Искандер». Отмечалось, что фрагменты нашли в городе Шуша 15 марта при очистке территорий от мин. Позже появились фото обнаруженных обломков, на которых, в частности, запечатлены хвостовые части ракет и фрагменты с нанесенной маркировкой на русском языке.

До этого в Министерстве обороны России заявляли, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе «Искандеры» не применялись, а весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.