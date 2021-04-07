В Азербайджане захотели от России объяснений о найденных обломках «Искандеров»

Азербайджанские журналисты и блогеры захотели получить от России объяснения по поводу обнаружения в Нагорном Карабахе обломков ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Об этом в среду, 7 апреля, сообщает SM News.

Как отмечает издание, соответствующее требование содержится в подготовленном активистами обращении, которое адресовано посольству России в Азербайджане. Подпись под ним поставили 28 представителей медиапространства страны.

Так, журналисты отметили, что в настоящее время данная тема вызывает высокий интерес у азербайджанской общественности. На этом фоне российским дипломатам было бы крайне желательно обозначить свою официальную позицию по этому вопросу, считают авторы обращения.

Они также напомнили, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал факт применения «Искандеров» в ходе карабахского конфликта, однако найденные фрагменты ракет относятся к той модификации, которая состоит только на вооружении Российской армии и не поставляется на экспорт.

Ранее 7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему не располагают информацией о найденных в Нагорном Карабахе обломках ракет от «Искандеров».

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) сообщило, что обнаружило на территории Нагорного Карабаха обломки ракет «Искандера». Отмечалось, что фрагменты нашли в городе Шуша 15 марта 2021 года при очистке территорий от мин. Позже азербайджанские власти опубликовали фото обнаруженных обломков, на которых, в частности, были запечатлены хвостовые части ракет и фрагменты с нанесенной маркировкой на русском языке. До этого в Минобороны России заявляли, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе «Искандеры» не применялись, а весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.