Минобороны России ответило на заявление Пашиняна об «Искандерах»

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» не применялись в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России. Таким образом, ведомство ответило на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неработоспособности «Искандеров», передает ТАСС.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он предположил, что Пашиняна ввели в заблуждение, «вследствие чего он использовал неточную информацию». По словам Конашенкова, весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что «Искандер» «многократно успешно применялся» в боевых условиях в Сирии против международных террористических группировок. «Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми», — заключил Конашенков.

Ранее 25 февраля на слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в разных точках мира.

О неработоспособности «Искандеров» Пашинян заявил 23 февраля. Он уточнил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Так премьер-министр ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.