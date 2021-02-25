Кремль отреагировал на слова Пашиняна об «Искандерах»

Российская военная техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в разных точках мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неработоспособности оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 февраля.

От других комментариев по этой теме представитель Кремля отказался.

О неработоспособности «Искандеров» Пашинян заявил 23 февраля. Он уточнил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Так премьер-министр ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

На слова Пашиняна отреагировали в Госдуме. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин обвинил армянского политика во лжи, поскольку «Искандеры» — «это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях».

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра и правительства страны. Специальное заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Поводом послужило увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, посмеявшегося над словами Николы Пашиняна об «Искандерах».