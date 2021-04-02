В Азербайджане заявили о найденных в Карабахе обломках «Искандеров»

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу, 2 апреля, заявило об обнаружении на территории Нагорного Карабаха обломков ракет «Искандер». Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает «Интерфакс».

В агентстве уточнили, что фрагменты ракет были найдены в городе Шуша 15 марта 2021 года при очистке территорий от мин. В настоящий момент специалисты пытаются определить модификацию ракет.

25 февраля 2021 года в Минобороны России заверили, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» не применялись в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Представитель ведомства отметил, что весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.

Заявление оборонного ведомства прозвучало вскоре после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности «Искандеров». Тогда он отметил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Слова политика были адресованы бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был введен российский миротворческий контингент.