Путин обсудил с Алиевым обстановку в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры стран обсудили обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 1 апреля.

«С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса и вопросы налаживания экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

27 сентября 2020 года на линии разграничения начались боевые столкновения. 9 ноября Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам соглашения Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был введен российский миротворческий контингент сроком от пяти лет. Военные были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области.