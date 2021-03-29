Кремль отреагировал на решение Пашиняна уйти в отставку

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку не требует незамедлительного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, отреагировал Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 29 марта.

«Он же [Пашинян] останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», — пояснил он.

Песков отметил, что контакты двух лидеров носят постоянный характер.

Накануне Пашинян объявил о намерении в апреле уйти в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Он уточнил, что продолжит исполнять обязанности премьера.

Оппозиция с середины ноября требует отставки премьера, обвиняя его в поражении в последней войне за Нагорный Карабах.