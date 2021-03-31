Мир
 
Последние новости
Путин допустил национализацию некоторых предприятий
Италия назвала передачу своих секретов России «враждебным актом»
Путин предупредил о масштабных паводках в России
Врач назвала четыре мешающих похудеть заблуждения об овощах и фруктах
Кендалл Дженнер уехала из дома после истории с искупавшимся в бассейне мужчиной
В Канаде зафиксировали вспышку загадочной смертельной болезни
Совфед разрешил штрафовать и сажать в тюрьму за оскорбление ветеранов
В Москве накрыли элитную вечеринку по QR-кодам с кокаином и стриптизершами
Трон, доспехи и ручной пулемет в доме мытищинского стрелка показали на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Эрдоган поедет в Нагорный Карабах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Turkish Presidency / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит перешедший под азербайджанский контроль город Шуша в Нагорном Карабахе после того, как закончится священный для магометан месяц Рамадан. Об этом со ссылкой на его выступление на виртуальном саммите Тюркского совета сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим оставаться рядом с братским Азербайджаном, защищая наши тюркские ценности в Нагорном Карабахе. Важно поднять регион на ноги, и чтобы наши братья смогли вернуться на свои земли. После праздника Рамадан (13 мая) мы хотим посетить Шушу, где мы, надеюсь, вместе отметим праздник», — заявил Эрдоган.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был введен российский миротворческий контингент.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Армия США озаботилась изучением конфликта в Карабахе ради будущих войн
Азербайджан заявил о передаче Армении всех военнопленных
Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах