Эрдоган поедет в Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит перешедший под азербайджанский контроль город Шуша в Нагорном Карабахе после того, как закончится священный для магометан месяц Рамадан. Об этом со ссылкой на его выступление на виртуальном саммите Тюркского совета сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим оставаться рядом с братским Азербайджаном, защищая наши тюркские ценности в Нагорном Карабахе. Важно поднять регион на ноги, и чтобы наши братья смогли вернуться на свои земли. После праздника Рамадан (13 мая) мы хотим посетить Шушу, где мы, надеюсь, вместе отметим праздник», — заявил Эрдоган.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был введен российский миротворческий контингент.