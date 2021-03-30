В Нагорном Карабахе опубликовали новый список погибших военнослужащих

Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала новый список военнослужащих, погибших во время войны осенью 2020 года. Об этом сообщает Aysor.am.

В список включены имена еще 78 человек, общее число погибших достигло 2730.

Служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики в свою очередь сообщила, что, по данным на 30 марта, в ходе поисковых работ были обнаружены тела 1524 погибших.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения начались бои. 9 ноября Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.