Пашинян признал покупку у России истребителей Су-30 без ракет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт закупки у России партии истребителей Су-30СМ без ракетного вооружения. Об этом он рассказал в ходе встречи с жителями Арагацотнской области, видеозапись которой появилась в Facebook.

Ответственность за недостаточную комплектацию самолетов премьер возложил на своих предшественников, которые, по его словам, практически не занимались покупкой новых вооружений. «Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — заявил Пашинян.

Он пояснил, что у государства хватило бы средств и времени приобрести боекомплект, если бы прежние власти начали покупку истребителей заранее. «Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации», — добавил премьер.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в снабжении Вооруженных сил Армении самолетами МиГ-29 и Су-30. По его мнению, Ереван бы не смог простоять в Нагорном Карабахе ни одного дня без помощи Москвы. «И политическая, и военная, и моральная поддержка исходит от стран, которые должны придерживаться нейтралитета», — говорил Алиев в ходе конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.