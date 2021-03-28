Ереван понадеялся на длительное пребывание российских миротворцев в Карабахе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду на длительное пребывание российских миротворцев в Карабахе. Об этом он рассказал в интервью Общественному телевидению Армении, передает РИА Новости.

По его словам, задача армянских властей — попытаться сделать все возможное, чтобы миротворцы остались на более длительный срок. Григорян отметил, что также есть предпосылки, которые позволяют предполагать подобный вариант развития событий. Так, среди них он назвал создаваемую в Карабахе инфраструктуру и глобальные процессы.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что присутствие российских миротворцев помогает обеспечить безопасность в регионе. Григорян добавил, что оно является одним из условий для решения долгосрочных задач Еревана.

Ранее сообщалось, что в Карабахе собрались сделать русский язык официальным. Проект изменений в закон «О языке» подписал глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян. Согласно документу, официальными языками НКР являются литературный армянский и русский.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов.

Кроме того, в регион вошли российские миротворцы. Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.