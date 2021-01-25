В Армению прибыла делегация российского Генштаба

В Армению прибыла делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковником Сергеем Истраковым. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
Целью визита названо участие в штабных переговорах по всем направлениям военного сотрудничества двух стран. Делегация уже встретилась с министром обороны Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном. Стороны наметили направление предстоящей работы.
9 ноября 2020 года Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, где в конце сентября начались бои.
По условиям документа армянская и азербайджанская воюющие стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку были переданы три района. Таким образом, Азербайджан вернул часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
В регион на пять лет вошли около двух тысяч российских миротворцев. Они будут действовать на линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией.