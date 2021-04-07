Россия
 
Последние новости
В США начнут раздавать по 9 тысяч долларов на похороны
В Германии оценили перспективы Украины по вступлению в НАТО
Вдовец Легкоступовой рассказал о попытке неизвестных вскрыть квартиру
Бывшего бойца MMA убили в бытовом конфликте
Известный российский вирусолог найден мертвым в московской квартире
Российского топ-менеджера задержали за хищение 700 миллионов рублей на госзаказе
В США рассказали о большой угрозе ВМФ России
Названы главные беды российских банков
Армянские женщины закидали силовиков яйцами
В Кремле попросили не переживать по поводу курса рубля
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле не смогли ответить на вопрос о найденных в Карабахе обломках «Искандеров»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: azertag.az

В Кремле по-прежнему не располагают информацией о найденных азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе обломках ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Об этом в среду, 7 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией», — заявил официальный представитель Кремля, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения, поступившие из Азербайджана.

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) сообщило, что обнаружило на территории Нагорного Карабаха обломки ракет «Искандера». Отмечалось, что фрагменты нашли в городе Шуша 15 марта 2021 года при очистке территорий от мин. Позже азербайджанские власти опубликовали фото обнаруженных обломков, на которых, в частности, были запечатлены хвостовые части ракет и фрагменты с нанесенной маркировкой, писал Telegram-канал «Военный обозреватель».

25 февраля в Минобороны России заверили, что ОТРК «Искандер» не применялись в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Представитель ведомства отметил, что весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности «Искандеров», отметив, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Слова политика были адресованы бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян признал свои слова неверными.

Предыстория: В Азербайджане заявили о найденных в Карабахе обломках «Искандеров»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Азербайджане заявили о найденных в Карабахе обломках «Искандеров»
Пашинян заявил о неработоспособности российских «Искандеров»
Российские «Искандеры» наведут «Форпостами»