В Кремле не смогли ответить на вопрос о найденных в Карабахе обломках «Искандеров»

В Кремле по-прежнему не располагают информацией о найденных азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе обломках ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Об этом в среду, 7 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией», — заявил официальный представитель Кремля, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения, поступившие из Азербайджана.

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) сообщило, что обнаружило на территории Нагорного Карабаха обломки ракет «Искандера». Отмечалось, что фрагменты нашли в городе Шуша 15 марта 2021 года при очистке территорий от мин. Позже азербайджанские власти опубликовали фото обнаруженных обломков, на которых, в частности, были запечатлены хвостовые части ракет и фрагменты с нанесенной маркировкой, писал Telegram-канал «Военный обозреватель».

25 февраля в Минобороны России заверили, что ОТРК «Искандер» не применялись в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Представитель ведомства отметил, что весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности «Искандеров», отметив, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Слова политика были адресованы бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян признал свои слова неверными.