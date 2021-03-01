Пресс-секретарь Пашиняна признала неверными его слова об «Искандерах»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что в ситуации с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», которые он назвал неработоспособными, ему неверно доложили информацию. Так слова политика объяснила его пресс-секретарь Мане Геворгян в разговоре с «Арменпресс».

«Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества», — добавила представитель Пашиняна.

При этом она отметила, что российское оружие, без сомнения, одно из лучших в мире. «Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению», — заключила Геворгян.

25 февраля на заявление Пашиняна об «Искандерах» ответило Минобороны России. В ведомстве заявили, что эти ракетные комплексы не применялись в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Там также предположили, что премьер-министра Армении ввели в заблуждение, «вследствие чего он использовал неточную информацию».

О неработоспособности «Искандеров» Пашинян заявил 23 февраля. Он уточнил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Так премьер-министр ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.