Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в республике. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков уточнил, что телефонный разговор, в ходе которого Путин обозначил свою позицию по ситуации в Армении, состоялся по инициативе Пашиняна. «Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», — рассказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег Армению от попыток возобновить боевые действия в Нагорном Карабахе на фоне кризиса в стране. По его словам, для тех, кто живет «реваншистскими мыслями», в Баку всегда приготовлен «кулак».

25 февраля в Ереване начались массовые протесты и столкновения сторонников и противников Пашиняна. Генштаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление, в котором потребовал немедленной отставки главы государства, под ним подписалось все военное руководство. Пашинян объявил это попыткой переворота.

Военных поддержали бывшие президенты Армении и полиция. На стороне премьера выступили спецслужбы. Между тем действующий президент страны, ранее критиковавший Пашиняна, пока не встал ни на одну из сторон. Парламент Армении также отказался рассматривать вопрос импичмента премьера.

Политический кризис в Армении продолжается с того момента, как были подписаны соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе 9 ноября. Армяне считают предательством тот факт, что по документу часть территорий региона отошла Азербайджану. Оппозиция с тех пор регулярно требует отставки Пашиняна, указывая, что власти скрывали реальную ситуацию на фронте и не предотвратили войну. Пашинян же утверждает, что его совесть чиста.