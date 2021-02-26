Алиев назвал анекдотом претензии Пашиняна к российской военной технике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что применение российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе не фиксировалось. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал анекдотичными претензии Пашиняна к российской военной технике.

Алиев при этом не исключил возможность подписания на каком-то этапе мирного договора с Арменией.

О том, что ОТРК «Искандер-М» не применялись в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, ранее сообщили в Министерстве обороны России. «По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — сказал представитель ведомства Игорь Конашенков.

25 февраля на слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в разных точках мира.

О неработоспособности «Искандеров» Пашинян заявил 23 февраля. Он уточнил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Так премьер-министр ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны азербайджанская сторона вернула себе ряд территорий, утраченных в начале 1990-х годов.