Родственники армянских военнопленных перекрыли дороги

Родственники армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, перекрыли дороги в Ширакской области. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Уточняется, что заблокированы дороги Гюмри — Ереван (в районе села Ором), а также в Ашоцк и Ванадзор. «Наше требование одно — возвращение наших близких, других требований у нас нет», — сказал один из протестующих.

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Ранее, в феврале, родственники военнопленных вышли на акцию протеста в Ереване. Дети пропавших солдат держали плакаты «Верните мне папу», «Требую папу», «Мы хотим нашего папу».

Военнослужащие из Ширака попали в плен 16 декабря 2020 года в районе села Хцаберд в Нагорном Карабахе.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.