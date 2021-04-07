Армянские женщины закидали силовиков яйцами

Несколько десятков армянских женщин закидали яйцами сотрудников силовых структур в ходе акции протеста у здания парламента Армении. Видеозапись с места событий публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Демонстрация в центре Еревана за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна началась утром 7 апреля. На площадь вышли десятки армянок, чьи мужья и сыновья погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Вскоре после начала мероприятия недовольные начали забрасывать яйцами здание парламента, а затем и полицейских. После этого они начали «избивать» силовиков красными гвоздиками — неофициальным символом памяти погибших воинов.

Кроме того, протестующие написали красной краской на асфальте слово «предатель» на русском языке. На опубликованных кадрах видно, как полицейские задерживают участниц акции. Всего, по данным журналистов, силовики задержали не менее 15 человек. О пострадавших в ходе разгона мероприятия не сообщается.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. В ответ на это власти пообещали провести в стране новые выборы.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Многие жители Армении посчитали ответственными за поражение правительство страны и лично премьер-министра.